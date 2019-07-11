Бюджет "Крыльев Советов" на новый сезон не изменится

Бюджет ФК "Крылья Советов" на новый сезон значительно не изменится по сравнению с прошлым розыгрышем чемпионата России, тогда он был равен 1,6 млрд руб., сообщает tass.ru со ссылкой на председателя совета директоров самарского клуба Александра Фетисова.

"Долги по зарплате мы погасили, остается еще небольшая задолженность по премиальным — в июле с погашением зарплаты мы практически все закроем, — сказал Фетисов, отвечая на вопрос издания. — Если говорить по бюджету, то он будет примерно такой же, как был в прошлом году. Тогда бюджет был 1,6 млрд рублей".

"Мы больше внимания сейчас уделяем все-таки коммерческой составляющей, и результат этой работы есть, может, не столь впечатляющий как хотелось бы, но на сегодняшний момент эти результаты есть, — добавил он. — Кроме того, мы активно работаем с теми долгами, которые были сделаны в предшествующие периоды. Сейчас не могу открыть все, чтобы не спугнуть договоренности, которые есть".

Также Александр Фетисов заявил, что на предстоящий сезон клубу поставлена задача занять место не ниже десятого в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

"Задача перед клубом ставится — войти в десятку по итогам сезона, — сказал Фетисов. — То, что мы переживали в конце этого сезона, конечно, не должно повториться. Мы должны показывать уверенную игру".

Новый розыгрыш чемпионата России стартует 12 июля. "Крылья Советов" в первом матче сезона на своем поле сыграют с ЦСКА. Игра состоится 14 июля на "Самара-Арене", начало встречи — 16:30 мск.