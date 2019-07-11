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В Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали с высоты 3,6 км туристку из Самары

НАЛЬЧИК. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 10 июля, в Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали с высоты 3,6 км пострадавшую туристку из Самары, сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике

В 07:45 по местному времени в чрезвычайное ведомство поступила информация, что в ущелье Безенги на перевале Гидон 26-летняя женщина получила травму ноги. На место происшествия выдвинулась группа спасателей Эльбрусского ВПСО в составе восьми человек личного состава и одной единицы техники.
По состоянию на 13:50 поисково-спасательные работы были полностью завершены. Самарчанку эвакуировали на вертолетную площадку РКБ г. Нальчика и передали медикам.

Гид потребителя

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