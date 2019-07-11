Под Жигулевском местный житель угрожал ружьем коммунальщикам, пришедшим отключить его врезку

Житель с. Солнечная Поляна (Жигулевск) угрожал охотничьи ружьем сотрудникам СамРЭК, пришедшим отключить его врезку в водопровод, сообщает пресс-служба компании.

В июне текущего года на территории Солнечной Поляны около одного из участков была обнаружена незаконная врезка в трубопровод холодного водоснабжения СамРЭКа. Ориентировочное потребление холодной воды осуществляли около 20 участков. Председатель СНТ от заключения договора на холодное водоснабжение отказывался, утверждая, что огороды поливаются водой, которую жители берут из р. Волги.

На минувшей неделе в ходе осмотра колодцев коммунальщики обнаружили 10 врезок в существующую магистраль холодного водоснабжения. Все незаконные подключения отрезаны от трубопровода и опломбированы.

"Один из нарушителей угрожал обходчикам СамРЭКа ружьем. 12 июля будут приглашены представители администрации, сотрудники полиции, общественники и местные СМИ для отключения агрессивного гражданина от водовода", - уточнили в компании.

После произведенных отключений почти все нарушители добровольно приехали в офис СамРЭК для получения технических условий на законное подключение и заключение договоров на водоснабжение. Отдел сбыта ООО "СамаРЭК-Эксплуатация" произвел доначисление абонентам за время пользования холодной водой. Тем, у кого ранее были получены технические условия, произведено доначисление по нормативу с момента получения ТУ. Тем же, у кого не было технических условий, расчет производился согласно п. 62 постановления правительства РФ №354 и сумма доначислений по лицевому счету достигает 85,1 тыс. рублей. Кроме того, все акты переданы в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к административной ответственности.