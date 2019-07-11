Самарская система водоотведения включает в себя 1260 километров труб, 30 канализационных насосных станций. Из-за рельефа местности в нашем городе невозможно обойтись без напорной канализации. Где-то стоки идут самотеком, а где-то им требуется сила насосов, чтобы поднять до определенной высоты, после которой они опять потекут самотеком. Например, одна из канализационно-насосных станций на Красной Глинке поднимает стоки на высоту почти в 100 метров!

Сточные воды со всей миллионной Самары приходят на Городские очистные канализационные сооружения, где проходят несколько этапов механической, биологической и химической очистки, а затем возвращаются в Волгу.

В 2019 году самарскому водоотведению исполняется 110 лет. Первый отрезок канализации запустили в эксплуатацию осенью 1909 года. Это была частная линия протяженностью 4,2 км, которая действует до сих пор. Официально задокументировано, что через несколько месяцев после введения в эксплуатацию городской канализации санитарное состояние заметно улучшилось. В городе стали приживаться деревья и трава, появились клумбы с розами.

В юбилейный для самарской канализации год "РКС-Самара" приступили к реконструкции комплекса биологической доочистки от биогенных элементов и устройству станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод. Эти мероприятия входят в федеральную программу "Оздоровление Волги" и рассчитаны до 2022 года.

В первом полугодии сотрудники цеха эксплуатации канализации промыли 122 км сетей, отремонтировали 294 колодца и заменили 235 чугунных люков. Благодаря этой работе количество засоров уменьшилось по сравнению с первым полугодием прошлого года на 13,5%.