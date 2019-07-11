На новой сцене "СамАрта" показали премьеру спектакля "Горе от ума"

В среду, 10 июля, театр "СамАрт" на новой сцене показал премьеру спектакля по произведению Александра Грибоедова "Горе от ума". В зале собралось множество ценителей и поклонников театрального искусства. С премьерой спектакля и открытием новой сцены зрителей, актеров и работников ТЮЗа поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

Второй этап реконструкции здания театра завершился в сентябре прошлого года. В зале, который рассчитан на 400 зрительских мест, в один день можно проводить до трех спектаклей. Это стало возможным благодаря многофункциональности пространства — фирменному стилю "СамАрта".

Зрительские места партера и амфитеатра могут складываться, освобождая место для сценических площадок. В просторных фойе новой сцены тоже планируют проводить мероприятия: встречи актеров со школьниками и студентами, а также небольшие представления. Там же на больших экранах демонстрируются фрагменты спектаклей "СамАрта", видеосюжеты о творческом коллективе и афиши.

На сцене установлено самое современное оборудование, что позволяет на высоком уровне работать со светом, звуком, визуальным рядом. Оценить все новшества в рамках одного спектакля невозможно, но ряд приемов был применен уже в новой постановке "Горе от ума".

"То, о чем мы так долго мечтали, сегодня произошло, и мы стали свидетелями поистине исторического события — премьеры спектакля на долгожданной сцене", — отметил Дмитрий Азаров. Отдельную благодарность глава региона адресовал директору "СамАрта" Сергею Соколову: "Мы с вами знакомы много лет, и я знаю, что это было вашей сокровенной мечтой. И во многом благодаря вам она свершилась!"

"Выход на новую сцену бывает раз в жизни, — не скрывая эмоций, отметил исполнитель главной роли Чацкого и художественный руководитель театра Павел Маркелов. — Здесь важно найти баланс даже в звучании текста, чтобы первым и последним рядам был одинаково хорошо слышен текст, чтобы при этом не терялось живое слово и эмоции. Сейчас мы работаем, учимся и, на мой взгляд, хорошо справляемся. Для нас начинается самый важный этап — этап "притирки" к новой сцене и зрительному залу — это просто космос, который бодрит и мотивирует работать дальше".

Говоря о новой постановке, худрук театра отметил, что пьеса Грибоедова актуальна и в современном мире. Именно поэтому спектакль начинается с чтения пьесы по ролям — так, как бы ее прочитал любой человек, в том числе и зритель в зале. А уже далее на сцене разворачивается красочное действие в доме Фамусовых.

Поклонники театра считают премьеру настоящим подарком. "СамАрт" всегда отличался своей необычностью и свежестью прочтения материала. Вот и сегодня: спектакль начался с литературных чтений, — отметил самарец Андрей Тимошин. — Здорово, что премьера проходит в новом здании. Спасибо региону, что теперь у нас есть такая просторная и современная площадка".

Поклонница ТЮЗа Лариса Шахова от нового спектакля, оригинальных задумок и решений, тоже осталась в восторге: "Казалось бы, это классика, и ничего нового уже не добавишь. Но то, что мы видели раньше, отличается от современного восприятия грибоедовского текста. Спектакль четко "ложится" на сегодняшние события и осмысливается совсем по-другому".

Женщина с интересом следила за появлением новой площадки. По ее мнению, новая сцена очень отличается от того, что было прежде. "Мы рады за театр, что теперь его возможности стали больше", — говорит Лариса Шахова.

Команда спектакля реакцией зрителей довольна. "Мы не рассчитывали на комедийное восприятие пьесы. Скорее, ждали реакции умных людей на умную комедию. В какой-то степени это получилось", — отметил режиссер Александр Кузин.

Яркие декорации, костюмы эпохи 1820-х годов, танцевальные зарисовки, выразительные паузы добавили спектаклю особой динамичности, блеска. "Хочется плакать от той полноты событий и чувств, которые происходили на сцене, — поделилась исполнительница главной женской роли Мария Феофанова. — Это безумно актуальная пьеса. Именно на таком материале актер может расти и развиваться".

"В этом спектакле мы оставили простор для восприятия, чтобы зритель имел возможности провести личную ассоциацию и найти свое место в этой истории", — поделился своими ощущениями художественный руководитель Павел Маркелов.