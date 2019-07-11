В управляющей компании района "Кошелев" состоялось собрание собственников жилья

На дворе июль, а в управляющей компании продолжаются насыщенные рабочие будни. Специалисты проводят ревизию лежаков и замену приборов учета.

На этой неделе активно проходят работы по покосу, поливу и благоустройству территорий. Траву и сорные растения срезают, не дожидаясь цветения, чтобы не допустить аллергии у жителей, а также чтобы придать цветникам и газонам эстетический облик.

Во вторник, 9 июля, в фойе УК "Авиакор-Стандарт" состоялась очная часть собраний собственников домов №№ 14,16,18, 20, 22 по ул. Жалнина. Жители обсудили насущные вопросы текущего ремонта и содержания жилья, а также выбор старших по домам. Встречи прошли в конструктивном ключе, были предложены кандидатуры в советы домов. На встрече присутствовал управляющий микрорайоном Андрей Устюжанин. Управляющая компания выражает благодарность неравнодушным жителям за их активную жизненную позицию, а также администрации Красноглинского района за участие в собраниях.

Заочная часть собраний продлится еще несколько дней, поэтому у всех, кто не смог присутствовать, будет возможность выразить свое мнение по вопросам повестки дня.