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ЖКХ и благоустройство Общество

В управляющей компании района "Кошелев" состоялось собрание собственников жилья

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На дворе июль, а в управляющей компании продолжаются насыщенные рабочие будни. Специалисты проводят ревизию лежаков и замену приборов учета.

Фото: Фото предоставлено автором

На этой неделе активно проходят работы по покосу, поливу и благоустройству территорий. Траву и сорные растения срезают, не дожидаясь цветения, чтобы не допустить аллергии у жителей, а также чтобы придать цветникам и газонам эстетический облик.

Во вторник, 9 июля, в фойе УК "Авиакор-Стандарт" состоялась очная часть собраний собственников домов №№ 14,16,18, 20, 22 по ул. Жалнина. Жители обсудили насущные вопросы текущего ремонта и содержания жилья, а также выбор старших по домам. Встречи прошли в конструктивном ключе, были предложены кандидатуры в советы домов. На встрече присутствовал управляющий микрорайоном Андрей Устюжанин. Управляющая компания выражает благодарность неравнодушным жителям за их активную жизненную позицию, а также администрации Красноглинского района за участие в собраниях.

Заочная часть собраний продлится еще несколько дней, поэтому у всех, кто не смог присутствовать, будет возможность выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

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