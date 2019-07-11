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Общество

Ботанический сад увеличил время работы для посетителей

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ботанический сад Самарского университета увеличил время для свободного посещения, сообщается на сайте вуза. На протяжении всего летнего периода он доступен для жителей и гостей города с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.

Напомним, в июне сад был открыт для жителей и гостей города в тестовом режиме. До того вход на территорию научного-исследовательского подразделения на протяжении почти двух лет был ограничен.

"Мы видим, как люди с удовольствием гуляют по обновленному Ботаническом саду, дышат свежим воздухом, общаются. Мы очень рады, что они открывают подлинную красоту мира живой природы. Мы надеемся, что это общение будет взаимно удобным и комфортным как для гостей, так и для обитателей сада - ценнейших коллекций растений, - отметил первый проректор - проректор по научно-исследовательской работе Самарского университета Андрей Прокофьев. - Вместе с тем необходимо учитывать, что Ботанический сад является научным подразделением и имеет статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения. Мы должны обеспечить соблюдение закона об ООПТ. За прошедшие три недели с момента открытия сада в тестовом режиме мы убедились, что антропогенная нагрузка на генофонд редких и ценных видов растений была вполне адекватна и допустима для сохранения состояния ООПТ. Учитывая этот факт и, конечно же, большой интерес к территории сада и его ценнейшим коллекциям жителей, принято решение об увеличении времени посещения научного подразделения".

Действующий в настоящее время режим посещения Ботанического сада также является тестовым. По завершении летнего периода будут оценены последствия накопленной антропогенной нагрузки для Ботанического сада и принято решение о режиме его посещения в осенне-зимний период.

В летние месяцы свободное посещение сада организовано с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.

По вторникам и четвергам в 13:00 для посетителей будут организованы групповые экскурсии в дендрарий и оранжерею. Сбор на экскурсии проводится у здания администрации за 5-10 минут до начала экскурсии. Продолжительность экскурсий составляет около одного часа. Стоимость посещения для участников групповых экскурсий составит 150 руб., 100 руб. - для льготных категорий граждан.

С понедельника по четверг с 13:00 до 15:30 возможно самостоятельное посещение оранжереи за дополнительную плату (длительность не более 30 минут, стоимость - 70 руб. с человека).

Также Ботанический сад продолжит свою работу по проведению экскурсий для организованных групп от 10 до 30 человек с понедельника по пятницу по предварительной записи по телефону (846) 222-92-41.

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