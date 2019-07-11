Ботанический сад увеличил время работы для посетителей

Ботанический сад Самарского университета увеличил время для свободного посещения, сообщается на сайте вуза. На протяжении всего летнего периода он доступен для жителей и гостей города с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.

Напомним, в июне сад был открыт для жителей и гостей города в тестовом режиме. До того вход на территорию научного-исследовательского подразделения на протяжении почти двух лет был ограничен.

"Мы видим, как люди с удовольствием гуляют по обновленному Ботаническом саду, дышат свежим воздухом, общаются. Мы очень рады, что они открывают подлинную красоту мира живой природы. Мы надеемся, что это общение будет взаимно удобным и комфортным как для гостей, так и для обитателей сада - ценнейших коллекций растений, - отметил первый проректор - проректор по научно-исследовательской работе Самарского университета Андрей Прокофьев. - Вместе с тем необходимо учитывать, что Ботанический сад является научным подразделением и имеет статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения. Мы должны обеспечить соблюдение закона об ООПТ. За прошедшие три недели с момента открытия сада в тестовом режиме мы убедились, что антропогенная нагрузка на генофонд редких и ценных видов растений была вполне адекватна и допустима для сохранения состояния ООПТ. Учитывая этот факт и, конечно же, большой интерес к территории сада и его ценнейшим коллекциям жителей, принято решение об увеличении времени посещения научного подразделения".

Действующий в настоящее время режим посещения Ботанического сада также является тестовым. По завершении летнего периода будут оценены последствия накопленной антропогенной нагрузки для Ботанического сада и принято решение о режиме его посещения в осенне-зимний период.