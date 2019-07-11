Облигациям банка "Открытие" присвоен ожидаемый кредитный рейтинг eAA-(RU)

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО Банка "ФК Открытие" (серия БО-П05) ожидаемый кредитный рейтинг eAA-(RU).
Номинальный объем выпуска облигаций серии БО-П05 со сроком обращения три года составляет 10 млрд рублей. Агентство оценило эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. По методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к текущему кредитному рейтингу банка "ФК Открытие" AA-(RU).
АКРА повысило кредитный рейтинг банка "Открытие" до уровня AA-(RU) с прогнозом "стабильный" в мае 2019 года. По оценкам агентства, кредитный рейтинг "Открытия" обусловлен высокой степенью системной значимости кредитной организации, умеренно сильным бизнес-профилем, адекватной достаточностью капитала, слабым риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности.
В начале июля было официально объявлено об успешном завершении процедуры финансового оздоровления банка "Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора.
Дмитрий Левин, заместитель президента ─ председателя правления банка "Открытие": "Решение АКРА по кредитному рейтингу облигаций банка "Открытие" очень важно для банка и покупателей этих бумаг, поскольку дает дополнительный комфорт для инвесторов ─ прежде всего управляющих компаний и пенсионных фондов".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.