16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Виноваты оба: МЧС прокомментировало ЧП, в котором погибла певица Юлия Гольдина В Сызрани двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа В Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали с высоты 3,6 км туристку из Самары В с. Преображенка из озера достали тело молодого мужчины В Сызрани скончался работник "Тяжмаша", получивший серьезные ожоги на производстве

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Виноваты оба: МЧС прокомментировало ЧП, в котором погибла певица Юлия Гольдина

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 89
Версия для печати

Глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко сообщил, что водители обоих судов, столкнувшихся на Волге, нарушили правила.

Фото: ПСС по Самарской области

ЧП на воде произошло 21 июня: на Волге, в районе пристани Барбошина Поляна, маломерное судно Silver Eagle столкнулось с "Казанкой".

"Оба судоводителя двигались без судовых огней, то есть осуществляли перевозку людей с нарушениями, которые и привели к тому, что они в темное время суток не увидели друг друга. Из-за этого и произошло столкновение", — сообщил сегодня начальник областного МЧС Олег Бойко.

По его словам, в регионе на сегодня зарегистрировано более 42 тыс. маломерных судов, их число продолжает увеличиваться. МЧС рассматривает вопрос об увеличении численности сотрудников ГИМС, чтобы инспекторы могли эффективнее работать. Этот вопрос планируют проработать до конца года.

А всего с начала сезона на воде в Самарской области произошло уже 33 происшествия, в результате которых погибли 24 человека, в том числе в 2019 г. уже произошли две аварии с участием маломерных судов.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4