Виноваты оба: МЧС прокомментировало ЧП, в котором погибла певица Юлия Гольдина

Глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко сообщил, что водители обоих судов, столкнувшихся на Волге, нарушили правила.

ЧП на воде произошло 21 июня: на Волге, в районе пристани Барбошина Поляна, маломерное судно Silver Eagle столкнулось с "Казанкой".

"Оба судоводителя двигались без судовых огней, то есть осуществляли перевозку людей с нарушениями, которые и привели к тому, что они в темное время суток не увидели друг друга. Из-за этого и произошло столкновение", — сообщил сегодня начальник областного МЧС Олег Бойко.

По его словам, в регионе на сегодня зарегистрировано более 42 тыс. маломерных судов, их число продолжает увеличиваться. МЧС рассматривает вопрос об увеличении численности сотрудников ГИМС, чтобы инспекторы могли эффективнее работать. Этот вопрос планируют проработать до конца года.

А всего с начала сезона на воде в Самарской области произошло уже 33 происшествия, в результате которых погибли 24 человека, в том числе в 2019 г. уже произошли две аварии с участием маломерных судов.