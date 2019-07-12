Капитаном "Крыльев Советов" станет Тарас Бурлак

Капитаном "Крыльев Советов" в новом сезоне будет Тарас Бурлак, а Сергей Корниленко станет помощником главного тренера Миодрага Божовича, об этом журналистам рассказал наставник самарцев.

"Сергей Корниленко будет играющим тренером. Он будет и тренироваться с ребятами, и работать с игроками линии атаки. Сергей очень опытный футболист и важная фигура для "Крыльев". Дай бог, в будущем в один день Корниленко станет главным тренером команды. Но пока ему, в первую очередь, нужно восстановиться после травмы. Капитаном команды теперь будет Тарас Бурлак, вице-капитаном — Сергей Рыжиков, оба в этой роли уже выводили команду на матчи в прошлом сезоне", — пояснил Миодраг Божович.

По поводу изменений в составе команды главный тренер самарцев заявил, что клуб старались усилить в рамках возможностей. На данный момент у руководства есть еще пара кандидатов, но Божович пока не стал называть их имена и позиции.

"Кабутов, Комбаров, Радонич, Гынсарь — готовые игроки, думаю, своими навыками они помогут нам достичь необходимых результатов. Антон Терехов — очень талантливый игрок, у него хорошая обводка, он принимает нестандартные решения. Если Антон будет много работать, его ждет хорошее будущее. Якуба еще четыре года назад показал свой потенциал, но травма помешала Денису. Надеюсь, с нами он выйдет на свой прежний уровень и полностью раскроется", — сказал наставник волжан о новичках "Крыльев".

Схема игры команды на новый сезон, по словам тренера, будет такая, какая была. "В прошлом году мы старались играть в атакующий футбол, и за исключением матча против ЦСКА и первого тайма против Зенита, команда выглядела неплохо. Надеюсь, в этом году нам удастся показать рациональную игру, которая принесет успех. Если наши атакующие игроки будут в хорошей форме, сможем играть и 4-4-2", — резюмировал Миодраг Божович.