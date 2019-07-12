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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарцы устроили пикет, не позволяя спилить деревья в охранной зоне насосной станции

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители ул. Минской организовали пикет, мешая сотрудникам "Самарских коммунальных систем" спилить несколько деревьев в охранной зоне насосной станции, сообщает пресс-служба компании.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

"На этой неделе бригада благоустройства "РКС-Самара" работала по адресу ул. Минская, 33. Снос деревьев согласовали в администрации Кировского района, но приступить к работам не смогли: жители организовали пикет, оскорбляли рабочих, угрожали им, не слушали никаких доводов. Только вмешательство полиции позволило продолжить работы. Было спилено семь деревьев в охранной зоне насосной станции", - пояснили в организации.

"СКС" напоминают, что нахождение деревьев, гаражей и детских площадок на сетях и у станций подвергает опасности жизнь и здоровье горожан и в разы увеличивает время устранения утечек. Сетевики просят горожан спокойно отнестись к сносу деревьев, ведь это делается исключительно в целях приведения территории к нормативному состоянию.

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