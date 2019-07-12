Четыре проекта по благоустройству самарского региона названы лучшими в РФ

Минстрой России опубликовал реестр лучших практик по благоустройству, реализованных в 2018 году в субъектах РФ и прошедших конкурсный отбор. В общероссийский топ вошли городские округа Кинель, Самара, Тольятти. Все объекты благоустройства — участники федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в составе национального проекта "Жилье и городская среда".

В федеральный реестр лучших практик вошли объекты Кинеля: дворовые пространства в номинациях "Игровые, спортивные и иные тематические площадки", а также площадь Мира в номинации "Городская площадь как центр притяжения людей".

Максимальное использование всех функций площади и пешеходных маршрутов, мощение тротуаров и дополнительное освещение, создание "дружелюбного пространства" с газонами, цветниками, фонтаном и необычными малыми архитектурным формами, — все это городская площадь Мира, расположенная в Кинеле между ул. Маяковского и ул. Некрасова, которая стала не только центральным местом отдыха жителей, но и "визитной карточкой" города.

В номинации "Городской сад и сквер как место отдыха и общения" в список вошли два муниципалитета: Самара с реализованным проектом благоустройства сквера Мичурина и Тольятти с проектом исторического сквера "Маяк".

В сквере Мичурина у входной группы расположился один из самых ярких арт-объектов — "Трамвай" с подсветкой, а также необычные скамейки, в дизайне которых легко угадываются рельсы и шпалы. Для создания композиции архитекторы провели немало времени в музее трамвайно-троллейбусного управления, который находится в непосредственной близости к скверу, изучали историю. А установленные лавки-ракушки представляют собой шпалы из лиственницы, которые заворачиваются в спираль и позволяют расположиться максимально комфортно. Новые объекты гармонично "вписались" в уже существовавшее планировочное решение.

Благоустройство исторического сквера "Маяк" решило сразу две насущные проблемы Комсомольского района Тольятти: ликвидацию котлована на месте бывшего кинотеатра "Маяк" и сокращения дефицита зон отдыха. В результате было создано уютное пространство сквера нового формата — с использованием современных решений ландшафтного дизайна.

"Федеральный реестр лучших практик благоустройства — это, по сути, каталог проектных достижений, образцы, на которые другие муниципалитеты могут ориентироваться или развивать собственные идея, планируя работы на последующие годы. Важно, что территории региона, вошедшие в топ Минстроя России, были одобрены общественностью. Жители принимали активное участие в их создании. И сегодня эти объекты получили общероссийское признание", — сказал министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков.

Сегодня обновление городских пространств и муниципальных районов продолжается. В 2019 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в составе национального проекта "Жилье и городская среда" запланировано благоустройство 272 дворовых территорий и 176 общественных пространств.