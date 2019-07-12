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ЖКХ и благоустройство Общество

У стадиона "Самара Арена" построят инклюзивный детский игровой парк

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", начато строительство инклюзивного детского игрового парка. Сейчас ведется подготовка основания площадки.

Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу по развитию территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", строительству на ней спортивных и социально-значимых объектов, формированию рекреационных зон для жителей. В том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Один из объектов, входящих в концепцию развития территории около "Самары Арены", — инклюзивный детский игровой парк. Проект реализуется в рамках соглашения между правительством Самарской области и Фондом помощи детям "Обнаженные сердца". Регион ведет строительство объекта в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" (национальный проект "Демография"). Часть обязательств по инклюзивному парку выполняет Фонд.

Инклюзивный парк расположится на аллее "Последняя миля" в районе 6-го проезда. Его главная задача — дать возможность играть и заниматься спортом вместе всем детям, независимо от физического состояния и ограничений по здоровью. В парке будет присутствовать оборудование, приспособленное для ребят с различными возможностями здоровья (в том числе позволяющее заниматься детям на колясках).

Многофункциональная спортивная площадка будет включать различные спортивные и игровые зоны: воркаут, зону тренажеров, игровую зону для детей 1-6 лет, игровую зону для детей 6 лет и старше, качели, карусели, песочную зону. Кроме того, предусмотрено устройство футбольной площадки с искусственным газоном (47×27 м), будет проведено благоустройство и озеленение. Планируемый срок завершения строительных работ — сентябрь 2019 года.

"Работа по реализации проекта строительства инклюзивного парка началась по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова еще в прошлом году. Велись переговоры с потенциальными инвесторами, выбирался наиболее оптимальный участок около стадиона "Самара Арена", готовилась необходимая документация. Принципиально важно было качественно проработать все нюансы, чтобы парк был востребованным и доступным для людей. Сейчас все вопросы решены, и строительные работы начались. Создание инклюзивного парка — первый шаг в развития территории, прилегающей к стадиону "Самара Арены" и очень важный социальный объект для нашего города. Хочу выразить благодарность за реализацию проекта нашим партнерам — Фонду помощи детям "Обнаженные сердца", — отметил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Фонд помощи детям "Обнаженные сердца" — благотворительная организация, основанная Натальей Водяновой в 2004 г. с целью оказания помощи детям в России и за ее пределами. На сегодняшний день Фонд ведет работу по двум основным направлениям. "Каждый ребенок достоин семьи" — создание системы бесплатных услуг для семей, воспитывающих детей с особенностями развития. "Игра со смыслом" — строительство инклюзивных детских игровых парков и площадок. Философия программы Фонда "Игра со смыслом" заключается в том, что для ребенка игра — это необходимость, а не роскошь. С момента основания Фонд построил более 200 игровых объектов, в том числе в ряде детских домов и больниц, онкологическом и реабилитационных центрах. География площадок и парков Фонда: от Калининграда до Советской Гавани.

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