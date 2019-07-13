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ДТП Происшествия

В Самаре четверо детей и двое взрослых пострадали при ДТП на ул. Антонова-Овсеенко

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 13 июля, около пяти часов вечера на пересечении ул. Антонова-Овсеенко и Карбышева в Самаре произошло столкновение автомобилей Lada Granta и Kia Rio, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

По предварительным данным, в ДТП пострадали шесть человек, среди которых двое взрослых и четверо детей в возрасте от двух до 11 лет. В итоге один ребенок был госпитализирован, а остальным пострадавшим после оказания медпомощи рекомендовано амбулаторное лечение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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