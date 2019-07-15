В Ярославской области на Волге столкнулись теплоход из Самары и яхта

В субботу, 13 июля, в Ярославской области на Волге произошло ЧП. В Мышкинском районе около деревни Ивцино столкнулись четырехпалубное судно из Самары "Алексей Толстой" и яхта, пишет 76.ru.

На борту лайнера был 231 человек: 153 пассажира и 78 членов экипажа.

"Никто из людей не пострадал, разлива топлива не произошло, — сообщили в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Для работы на месте ЧП были привлечены 17 специалистов спецслужб и 5 единиц техники".

Теплоход пришлось поставить на якорь на время выяснений причин столкновения. Утром он смог продолжить круиз. Яхту подтопило, её отбуксировали к берегу.