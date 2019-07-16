16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
У стадиона "Самара Арена" построят инклюзивный детский игровой парк Четыре проекта по благоустройству Самарского региона названы лучшими в РФ Самарцы устроили пикет, не позволяя спилить деревья в охранной зоне насосной станции Под Жигулевском местный житель угрожал ружьем коммунальщикам, пришедшим отключить его врезку Снабжать теплом Красную Глинку будет МП "Инженерная служба"

ЖКХ и благоустройство Общество

Креативные напоминания о долгах помогли ''РКС-Самара'' собрать 2,3 млн рублей

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати

Более двух миллионов рублей принесли пирамида и световой проектор "РКС-Самара" в 2019 году.

Для борьбы с полуторамиллиардной задолженностью жителей и предприятий "РКС-Самара" использует все разрешённые законом способы. Так, за шесть месяцев 2019 года в адрес должников города Самары направили 7510 уведомлений об отключении от водоснабжения (частный сектор) или водоотведения (МКД):

— юрлицам направлено 442 уведомления на сумму 8,5 млн рублей,

— физлицам, проживающим в МКД — 5549 уведомлений на сумму 90,7 млн рублей,

— физлицам, проживающим в частном секторе — 1519 уведомлений на сумму 18,9 млн рублей.

После получения уведомлений 1399 абонентов оплатили услуги водоснабжения и водоотведения.

Тампонирование канализации произведено 128 раз за полгода. Суммарный долг затампонированных абонентов составил 2 млн рублей. Данные о тех должниках, в чьих квартирах нет технической возможности отключить водоотведение, сразу поступают в суд. В мировые суды за этот период передано 5407 заявлений на выдачу судебных приказов в отношении должников-физлиц на сумму 50,1 млн рублей.

"РКС-Самара" убедились, что один из самых действенных способов взыскания долгов — пирамида позора. Состоятельные должники, чтобы избежать огласки и осуждения соседей, оплачивают счета, лишь бы пирамида уехала от их ворот. В 2019 году пирамида выезжала 58 раз к физическим лицам и 6 раз к юридическим. Также эффективным методом является световой проектор, который транслирует на дома и заборы должников сумму их долга. Всего креативные напоминания о долгах помогли собрать 2,3 млн рублей в текущем году.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4