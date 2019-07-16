Креативные напоминания о долгах помогли ''РКС-Самара'' собрать 2,3 млн рублей

Более двух миллионов рублей принесли пирамида и световой проектор "РКС-Самара" в 2019 году.

Для борьбы с полуторамиллиардной задолженностью жителей и предприятий "РКС-Самара" использует все разрешённые законом способы. Так, за шесть месяцев 2019 года в адрес должников города Самары направили 7510 уведомлений об отключении от водоснабжения (частный сектор) или водоотведения (МКД):

— юрлицам направлено 442 уведомления на сумму 8,5 млн рублей,

— физлицам, проживающим в МКД — 5549 уведомлений на сумму 90,7 млн рублей,

— физлицам, проживающим в частном секторе — 1519 уведомлений на сумму 18,9 млн рублей.

После получения уведомлений 1399 абонентов оплатили услуги водоснабжения и водоотведения.

Тампонирование канализации произведено 128 раз за полгода. Суммарный долг затампонированных абонентов составил 2 млн рублей. Данные о тех должниках, в чьих квартирах нет технической возможности отключить водоотведение, сразу поступают в суд. В мировые суды за этот период передано 5407 заявлений на выдачу судебных приказов в отношении должников-физлиц на сумму 50,1 млн рублей.

"РКС-Самара" убедились, что один из самых действенных способов взыскания долгов — пирамида позора. Состоятельные должники, чтобы избежать огласки и осуждения соседей, оплачивают счета, лишь бы пирамида уехала от их ворот. В 2019 году пирамида выезжала 58 раз к физическим лицам и 6 раз к юридическим. Также эффективным методом является световой проектор, который транслирует на дома и заборы должников сумму их долга. Всего креативные напоминания о долгах помогли собрать 2,3 млн рублей в текущем году.