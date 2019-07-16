Финалисты "Театрального Приволжья" примут участие в молодежном форуме "iВолга 2.0"

В молодежном форуме "iВолга 2.0" примут участие победители фестиваля "Театральное Приволжье", региональный тур которого завершился в конце июня — по одному студенческому и одному школьному театру.

В настоящее время готовятся видеоверсии спектаклей, которые будут представлены на сайте фестиваля театральноеприволжье.рф. С 1 августа каждый житель ПФО сможет зайти на сайт, познакомиться с творчеством артистов на видео и проголосовать за понравившийся спектакль.

У участников "iВолга 2.0" будет уникальная возможность увидеть постановки финалистов "Театрального Приволжья" ПФО вживую. Лучшие студенческие театры из регионов ПФО каждый вечер будут представлять спектакли различных жанров.

Так, зрители на "iВолге" смогут познакомиться с творчеством финалистов фестиваля "Театральное Приволжье" из Кировской области (Народный учебный театр "Вятского колледжа культуры"), Чувашской республики ("Студенческий театр "Абрикосовый сад"), Оренбургской области (Студенческий театр ГБПОУ "ООККиИ" Театральная труппа "Синяя птица"). Кроме того, свое искусство продемонстрируют участники фестиваля из Удмутской Республики (Народный театр Дворца Культуры "Юбилейный", Ульяновской области ("Студенческий театр УлГТУ"), Нижегородской области (Студенческий театр ННГУ / Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ).

В "театральной" программе форума также представлены Пермский край, Пензенская область, Саратовская область, Республики Марий Эл, Татарстан, и Самарская область — всего 12 коллективов. Особенностью этого года станет участие в фестивале молодежного студенческого театра из Республики Молдова.