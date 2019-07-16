Адвокаты пенсионерки, пытавшейся вернуть квартиру, добиваются возвращения дела в первую инстанцию

В понедельник, 15 июля, в Самарском областном суде апелляционная коллегия: Марина Титовец, Сауле Максутова и Дмитрий Воложанинов продолжила повторно рассматривать жалобу на приговор пенсионерке Ольге Казанковой.

Напомним, в 2006 г. Казанкова передала Министерству обороны свою однокомнатную квартиру на ул. Гагарина в обмен на аналогичное жилье в строящемся доме на ул. Ново-Вокзальной.

Очередная проверка выявила, что Казанкова военнослужащей не являлась, в очереди на получение жилья не стояла и квартиру выдали ей незаконно. Женщина получила условный срок за мошенничество, а ее права на квартиру аннулировали.

Чтобы вернуть утраченное жилье юрист посоветовал ей подать заявление о получении права собственности на основании решения суда, по которому она уже приватизировала квартиру на ул. Ново-Вокзальной. Эту попытку квалифицировали как мошенничество, и Казанкова вновь оказалась на скамье подсудимых, а затем — следственном изоляторе. За мошенничество ей назначили три с половиной года лишения свободы.

Защита добилась отмены этого приговора, хотя и настаивала на полном оправдании пенсионерки, которую все же освободили под подписку о невыезде. Тогда в кассационную инстанцию обратилась прокуратура. Президиум облсуда отменил апелляционное определение, и вернул дело на новое рассмотрение во вторую инстанцию.

На состоявшееся заседание вновь прибыла солидная группа поддержки 64-летней подсудимой. Защита, кроме доводов, озвученных при первом рассмотрении жалоб, просила о назначении почерковедческой экспертизы подписей под протоколом заседания первой инстанции. Адвокаты засомневались в подлинности росчерка судьи Ольги Кривицкой, вынесшей приговор, и секретаря Рафиковой. Их сомнения обосновал приглашенный в суд специалист, который пояснил, какие именно есть основания для сомнений. Но для окончательных выводов требуются образцы подписей обеих женщин.

Судьи, не желая потакать защите, интересовались у допрашиваемого специалиста всем, кроме проведенного им исследования, даже затребовали договор, заключенный между ним и общественным защитником Александром Терещенко.

В результате двухчасовых препирательств между прокурором, защитниками и судом было решено назначить служебную проверку по факту обнаружения сомнительных подписей, и уже после получения результатов этой проверки решить вопрос о назначении почерковедческой экспертизы.

Старания адвокатов направлены на признание недействительным суда под председательством Кривицкой — из-за недействительности не подписанного судьей протокола. Это должно, по их мнению, укрепить доводы о возврате дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Следующее заседание состоится через две недели.