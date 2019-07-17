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ЖКХ и благоустройство Общество

Из-за ремонта теплосетей на Комсомольской площади будет ограничено движение транспорта

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Свыше 250 м тепловых сетей будет обновлено на ул. Спортивной в районе Комсомольской площади в Самаре, сообщает пресс-служба ПТС.

Работы начались 15 июля и продлятся до 1 сентября. В результате будет увеличен диаметр трубы с 370 до 400 мм, что положительно повлияет на гидравлический режим и качество отопления и ГВС в Железнодорожном районе Самары.

Комсомольская площадь является одной из основных транспортных развязок города, поэтому работы будут вестись ежедневно, включая выходные дни. 

"Под замену попадает фрагмент трубопровода от памятника Юрию Деточкину с пересечением ул. Спортивной и заходом вглубь дворовой территории между домами №№ 1 и 3а. Во время реконструкции возможно частичное ограничение движения автомобильного транспорта через Комсомольскую площадь. Заранее приносим извинения автолюбителям за временные неудобства", — комментирует главный инженер АО "ПТС" Максим Батурин.

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