Из-за ремонта теплосетей на Комсомольской площади будет ограничено движение транспорта

Свыше 250 м тепловых сетей будет обновлено на ул. Спортивной в районе Комсомольской площади в Самаре, сообщает пресс-служба ПТС.

Работы начались 15 июля и продлятся до 1 сентября. В результате будет увеличен диаметр трубы с 370 до 400 мм, что положительно повлияет на гидравлический режим и качество отопления и ГВС в Железнодорожном районе Самары.

Комсомольская площадь является одной из основных транспортных развязок города, поэтому работы будут вестись ежедневно, включая выходные дни.

"Под замену попадает фрагмент трубопровода от памятника Юрию Деточкину с пересечением ул. Спортивной и заходом вглубь дворовой территории между домами №№ 1 и 3а. Во время реконструкции возможно частичное ограничение движения автомобильного транспорта через Комсомольскую площадь. Заранее приносим извинения автолюбителям за временные неудобства", — комментирует главный инженер АО "ПТС" Максим Батурин.