Тротуары на отремонтированной ул. Волгина в Самаре появятся не раньше чем через три года

В Самаре могут построить тротуары вдоль недавно отремонтированной дороги по ул. Волгина не раньше чем через три года. Такой ответ в твиттере департамент градостроительства дал на просьбу жителей отрегулировать скорость движения машин по этой улице.

Жители опасаются за свою жизнь, утверждая, что автомобилисты превышают скорость на отремонтированной дороге, и перейти ее по пешеходному переходу не представляется возможным.

Городской департамент транспорта сообщает, что для установки лежачих полицейских нет нормативных условий по водоотведению и освещению. Одним из вариантов решения проблемы является строительство тротуаров.

В департаменте градостротельства отметили, что в случае обеспечения финансированием может выступить заказчиком строительства.

"Для этого необходимо будет разработать документацию по планировке территории, проект, пройти государственную экспертизу, осуществить строительно-монтажные работы", — сообщает департамент.

Жизненный цикл данных процессов составляет примерно три года.