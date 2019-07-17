16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тротуары на отремонтированной ул. Волгина в Самаре появятся не раньше чем через три года Из-за ремонта теплосетей на Комсомольской площади будет ограничено движение транспорта У стадиона "Самара Арена" построят инклюзивный детский игровой парк Четыре проекта по благоустройству Самарского региона названы лучшими в РФ Самарцы устроили пикет, не позволяя спилить деревья в охранной зоне насосной станции

ЖКХ и благоустройство Общество

Тротуары на отремонтированной ул. Волгина в Самаре появятся не раньше чем через три года

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 46
Версия для печати

В Самаре могут построить тротуары вдоль недавно отремонтированной дороги по ул. Волгина не раньше чем через три года. Такой ответ в твиттере департамент градостроительства дал на просьбу жителей отрегулировать скорость движения машин по этой улице.

Жители опасаются за свою жизнь, утверждая, что автомобилисты превышают скорость на отремонтированной дороге, и перейти ее по пешеходному переходу не представляется возможным.

Городской департамент транспорта сообщает, что для установки лежачих полицейских нет нормативных условий по водоотведению и освещению. Одним из вариантов решения проблемы является строительство тротуаров.

В департаменте градостротельства отметили, что в случае обеспечения финансированием может выступить заказчиком строительства.

"Для этого необходимо будет разработать документацию по планировке территории, проект, пройти государственную экспертизу, осуществить строительно-монтажные работы", — сообщает департамент.

Жизненный цикл данных процессов составляет примерно три года.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4