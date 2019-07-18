В Ставропольском районе начинается реконструкция дороги Тольятти-Ягодное

В среду, 17 июля, министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключен государственный контракт на начало реконструкции автомобильной дороги Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе Самарской области.

Автомобильная дорога обеспечивает подъезд к Особой экономической зоне Тольятти, а также является маршрутом "маятниковой миграции" населения из близлежащих населенных пунктов в город. Из-за высокой интенсивности движения на дороге образуются заторы.

Вопрос о выделении федерального софинансирования реконструкции Тольятти-Ягодное активно обсуждался Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым на уровне Правительства РФ.

29 марта распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о распределении дополнительных денежных средств на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" из федерального бюджета Самарской области дополнительно 200 млн рублей. Еще 300 млн руб. заложено в бюджете Самарской области в 2019 году.

В рамках первого этапа подрядной организацией ООО "Автодоринжиниринг" будут выполнены работы по выносу инженерных коммуникаций на всем участке реконструкции протяженностью 7,66 км, проведены подготовительные работы, а также уширение дороги на участке протяженностью 0,6 км. Общая стоимость работ составляет 371,97 млн рублей.

По итогам реконструкции дорога будет уширена до четырех полос движения, появятся две транспортные развязки на въездах на территорию Особой экономической зоны и путепровод для проезда сельскохозяйственной техники. Общая протяженность участка реконструкции составляет 7,66 км, а стоимость работ — 2,6 млрд рублей.

Помимо увеличения пропускной способности проектными решениями предусмотрена увязка трассы с Обходом города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа-Западный Китай".