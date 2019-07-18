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Общество

Погиб тольяттинский журналист Михаил Куракин

ТОЛЬЯТТИ. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В среду, 17 июля, погиб 35-летний тольяттинский журналист Михаил Куракин. Предварительная версия - самоубийство, пишет samara.kp.ru

"Журналиста Михаила Куракина сегодня не стало. Очень мутная история. Лично я не верю, что он сделал это сам. Не такой он был человек. К тому же он накануне купил новый телефон, получил хорошую работу. Да, и записи на стене последние - очень, очень странные. Мне очень жаль Мишу, все это нелепо и странно. Я давно с ним не общалась лично, но все это идеи в разрез с его характером. Что же случилось, Миша. Какую тайну ты унес с собой в лучший мир? Очень надеюсь, что хоть какие-то ответы найдут полицейские в его изъятых гаджетах", - написала в соцсети блогер Наталья Ширяева.

Насколько известно, журналист не оставил предсмертной записки, но за день до кончины на своей странице в соцсети он опубликовал странную запись: "Не знаю почему, но, кажется, у меня серьезные проблемы".

Отметим, что Михаил Куракин работал в издании "Хронограф", на портале Неслухи.РФ, а в последнее время руководил тольяттинским агентством информационно-политических технологий "Горизонт" и сотрудничал с некоторыми самарскими СМИ. Прощание с Михаилом Куракиным состоится в пятницу, 19 июля.

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