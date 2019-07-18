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Пищевая промышленность АПК и пищепром

Будущие экологи познакомились с практикой экологически ответственного производства на заводе "Балтика-Самара"

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На филиале "Балтика-Самара" прошла экологическая экскурсия для студентов Самарского политеха, организованная региональной общественной организацией по экологии и охране окружающей среды "Экологический контроль Самарской области". Гости посетили уникальные инфраструктурные объекты завода и познакомились с тем, как варить пиво с заботой о потребителях и природе.

Участники экскурсии посетили уникальный инфраструктурный объект завода - биологические очистные сооружения Участники экскурсии посетили уникальный инфраструктурный объект завода - биологические очистные сооружения
Фото: предоставлено компанией "Балтика"

Экскурсия на "Балтику" прошла в рамках производственной практики для студентов специальностей "Энерго- и ресурсосберегающие технологии" нефтетехнологического факультета и "Техносферная безопасность" Академии строительства и архитектуры СамГТУ.

"Забота об экологии отвечает смыслу существования компании — "Варить пиво для лучшего сегодня и завтра". Воплощая девиз в жизнь, мы действуем в рамках нашей программы Устойчивого развития "Цель 4 НОЛЯ: вместе для будущего". Мы сокращаем выбросы СО2 и снижаем потребление воды, стремясь к достижению двух из четырех стратегических целей — "НОЛЬ углеродного следа" и "НОЛЬ потери воды". Мы оптимизируем потребление природных ресурсов и используем благоприятные для окружающей среды продукты, материалы и технологии. А рассказывая о наших инициативах, мы вовлекаем в заботу об окружающей среде потребителей и клиентов — каждый из нас может внести свой вклад в защиту экологии, экономя электроэнергию, воду или сортируя отходы для переработки", — отмечает менеджер по экологии и рециклингу филиала "Балтика-Самара" Елена Небылицына.

Экологический маршрут экскурсии по Балтике-Самара позволяет познакомиться с инфраструктрными объектами завода 

Экологические экскурсии — одно из направлений промышленного туризма, который развивает филиал. Посещение экомаршрута позволяет познакомиться с практикой промышленной экологии, мероприятиями и инновациями, которые внедряет "Балтика" для снижения воздействия на окружающую среду и сокращения углеродного следа как от работы пивоваренного производства, так и от упаковки пива. Так, экскурсанты знакомятся с работой инфраструктуры, обеспечивающей вторичное использование отходов производства — сушкой пивной дробины и пивных дрожжей, ресурсосберегающими технологиями, внедренными в котельной и холодильно-компрессорной станции (ХКС) завода. Например, для обеспечения холодом производственных процессов на заводе внедрена система "Драйкулинг", использующая холодный воздух, забираемый с улицы в зимнее время, что позволяет до 15% сокращать потребление электроэнергии ХКС. В котельной филиала в качестве альтернативного топлива используется биогаз, образующийся на этапе анаэробной очистки стоков в биологических очистных сооружениях.

Во время экскурсии гостям рассказали о проекте компании по раздельному сбору отходов упаковки "Принеси пользу своему городу". Реализуя принцип расширенной ответственности производителя, компания в сотрудничестве с отраслевыми и региональными операторами устанавливает контейнеры для раздельного сбора отходов (ПЭТ-упаковка, стекло, алюминиевая банка, картон), которые впоследствии направляются на переработку. Компания уже инвестировала в этот проект более 50 миллионов рублей, вместе с партнерами установив более 7000 контейнеров. География проекта охватывает около 50 городов России.

Экскурсанты познакомились с продуктами переработки пивной дробины

Валерия Лебезова, участница экоэкскурсии, студентка нефтетехнологического факультетата СамГТУ:

"Интересно было познакомиться на практике с тем, что мы изучали в теории — технологическими схемами очистки, их воплощением в программном обеспечении и проектных решениях. Очень впечатляет масштаб реализованных проектов и комплексный подход компании к экологической безопасности".

Николай Вашуркин, руководитель студенческой практики, председатель регионального отделения общественной организации по экологии и охране окружающей среды "Экологический контроль Самарской области":

"Как экологу мне импонирует подход компании к решению вопросов защиты окружающей среды. Очень впечатляет практика "Балтики" в организации раздельного сбора и сортировки отходов производства и упаковки, мотивации сотрудников на участие в экологических инициативах, а также инфраструктура завода, включая биологические очистные сооружения — одни из самых современных в регионе".

Те, кто хочет посетить пивоварню с экологической либо обзорной экскурсией, всегда могут записаться на один из регулярных туров по телефону горячей линии 8-800-333-33-03 (звонок по России бесплатный). Предложение действительно только для совершеннолетних граждан — возраст необходимо подтвердить на месте соответствующим документом.

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