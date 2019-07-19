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Суды Происшествия

Топ-менеджер "Кузнецова", получивший подкуп в 500 тыс. руб., отделался штрафом

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 июля, в Промышленном районном суде был вынесен приговор начальнику управления (в промышленности) по строительству и капитальному ремонту ПАО "Кузнецов" Алексею Сусанову, обвинявшемуся в коммерческом подкупе.

Как сообщили в СУ СК по Самарской области, Сусанов был признан виновным в получении коммерческого подкупа (п. "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ) и ему было назначено наказание в виде штрафа в 1 млн руб. доход государства.

Напомним, Сусанов был задержан 19 февраля 2019 г. в своем служебном кабинете, при получении 500 тыс руб. от менеджера ООО, являющегося подрядчиком "Кузнецова". За эту сумму Сусанов должен был  согласовать смену производителя продукции, не предусмотренной проектной документацией.

Деньги передавали в рамках оперативного эксперимента, который проводили сотрудники ФСБ.

Отметим, что топ-менеджер "Кузнецова" отделался минимальным штрафом, предусмотренным по данному обвинению. Ему грозило до девяти лет лишения свободы.

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