В суд отправили дело топ-менеджера "Кузнецова", подозреваемого в подкупе

С утвержденным обвинительным заключением в суд Промышленного района Самары направили уголовное дело начальника управления (в промышленности) по строительству и капитальному ремонту ПАО "Кузнецов". Его подозревали в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, по версии следствия, 19 февраля 2019 г. он получил от менеджера подрядчика 500 тыс. руб. за согласование вопроса о смене производителя продукции, не предусмотренной проектной документацией. Деньги передавали в рамках оперативного эксперимента, которые проводили сотрудники ФСБ.