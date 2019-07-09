В суд отправили дело топ-менеджера "Кузнецова", подозреваемого в подкупе

С утвержденным обвинительным заключением в суд Промышленного района Самары направили уголовное дело начальника управления (в промышленности) по строительству и капитальному ремонту ПАО "Кузнецов". Его подозревали в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: Владимир Котмишев