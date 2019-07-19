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ЖКХ и благоустройство Общество

Врио гендиректора ФКР оштрафовали за протекающую крышу в Чапаевске

ЧАПАЕВСК. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио гендиректора областного ФКР обязали выплатить штраф за плохой ремонт кровли в Чапаевске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В мае 2019 г. прокуратура Чапаевска вела проверка по факту протекания крыши на ул. Медицинской, 5а. Причиной протекания являются некачественные работы, которые проводил подрядчик ООО "СКБ-Холдинг" по контракту с Фондом капремонта. При этом ФКР не провел претензионную работу, чтобы обязать подрядчика устранить дефекты.

Позже ФКР проигнорировал требования прокуратуры об устранении нарушений. В результате в отношении Александра Константинова, временно исполняющего обязанности генерального директора ФКР, возбудили административное дело по ст. 17.7 КоАП РФ ("Невыполнение требований прокурора").

Мировой суд назначил Константинову штраф 2 тыс. рублей.

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