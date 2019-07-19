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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре прорвало крупный водовод на пр. Карла Маркса

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 19 июня, в первой половине дня на разделительном газоне проезжей части пр. Карла Маркса между улицами Ташкентской и Алма-Атинской в Самаре произошла утечка на водоводе диаметром 900 мм. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ООО "Самарские коммунальные системы".

В соцсетях появились фотографии и видеоролики очевидцев с ул. Алма-Атинской, на которых видно, как воды потоками текут по проезжей части.

В пресс-службе "СКС" также сообщают, что сейчас на месте утечки работает аварийная бригада, проводятся земляные работы. Потребителей от водоснабжения не отключали.

Прогнозы по поводу окончания работ пока не даются, так как еще не определен фронт работ.

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