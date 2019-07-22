"Волна" вновь подала заявление на отсыпку искусственного острова у пос. Запанской

OOO "Волна" обратилось в мэрию Самары за разрешением на отсыпку искусственного острова площадью 4,7 га в пос. Шмидта около ул. Набережной р. Самара. Соответствующие документы опубликованы на сайте администрации. На участке планируется разместить объекты оздоровительного комплекса для водноспортивных и рекреационных целей.

Согласно предоставленной документации, грунтовая насыпь будет ограничена со стороны залива дамбой из шпунта длинной 280 метров. По периметру участка будет проведено берегоукрепление монолитным железобетоном. На участке застройщик хочет разместить четыре здания: административное, для культурно-оздоровительных целей, для временного проживания граждан и для хранения водноспортивной техники. Их площадь займет 2,5 тыс. кв. метров. Также предусмотрено строительство открытых площадок для спортивных мероприятий, автомобильных дорог и проездов, малых архитектурных форм и благоустройство набережной р. Самара для использования водномоторной техники.

После получения разрешения на ввод искусственного острова в эксплуатацию его категорию планируют установить как "Земли населенных пунктов" с отнесением к Самаре. Заниматься строительством "Волна" будет пять лет.

Работы по созданию искусственного земельного участка сопряжены с воздействием на окружающую природную среду. В частности, акватория может быть загрязнена вредными примесями из отсыпаемого грунта, работающая техника загрязнит атмосферу выхлопами, на участке возможно загрязнение бытовым мусором от городка для рабочих. Кроме того, насыпной остров уничтожит места кормления и нереста рыб. В целях возмещения ущерба "Волна" намеревается выпустить в Саратовское водохранилище более 633 тыс. мальков толстолобика на сумму 3,16 млн рублей.

Напомним, с аналогичным заявлением компания обращалась к властям Самары в 2018 году. Однако, как следует из опубликованного на сайте мэрии отчета, компания получила ряд замечаний от городского департамента градостроительства, областного минсельхоза и Средневолжского ТУ Росрыболовства. Теперь они устранены.