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Лаборатория в самарских гаражах снабжала "синтетикой" два федеральных округа

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре правоохранители задержали местного жителя и мигранта, которых подозревают в производстве и сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Фото: мвд.рф

По версии полиции, мужчины создали разветвленную сеть сбыта "синтетики" в Центрального и Приволжском федеральных округах. Они оборудовали нарколабораторию в гаражах, а также место для хранения и фасовки. При обыске правоохранители нашли лабораторное оборудование и изъяли более 20 кк синтетических наркотиков, а также свыше 120 кг прекурсоров.

Они принимались заказы через интернет-магазин. После получения денег покупателю сообщали место тайника.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранты дела заключены под стражу.

Гид потребителя

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