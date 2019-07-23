Жители исторического центра Самары на две недели останутся без горячей воды

С 23 июля по 5 августа, в связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей от Самарской ГРЭС, ряд потребителей будет отключен от горячей воды, сообщает АО "ПТС".

Ограничения коснутся жителей домов в пределах улиц: Арцыбушевской, Братьев Коростелевых, Льва Толстого, Венцека, Чапаевская, Пионерская, Куйбышева, Крупской, Максима Горького, Волжского проспекта, Лесной, Осипенко, Ново-Садовой, Первомайской, Полевой.

"В ходе опрессовок теплотрассы будут испытаны повышенным давлением теплоносителя. Необходимо соблюдать меры предосторожности: не приближаться к теплосетям надземной прокладки и тепловым камерам, а также не оставлять рядом с энергообъектами автотранспортные средства и прочее имущество", — напоминают сетевики.

Обо всех случаях выхода воды на поверхность или отсутствии крышек люков теплокамер просьба сообщать по телефону "горячей линии" АО "ПТС" 279-65-00 или в круглосуточную приемную http://teplo.energy/.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных нарушений.