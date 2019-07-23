16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре из-за прорыва трубы затапливает ул. Победы Жители исторического центра Самары на две недели останутся без горячей воды В Самаре на ул. Промышленности произошел засор канализации мазутом В регионе изменилась система сбора и утилизации ТКО В Самаре прорвало крупный водовод на пр. Карла Маркса

ЖКХ и благоустройство Общество

Жители исторического центра Самары на две недели останутся без горячей воды

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати

С 23 июля по 5 августа, в связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей от Самарской ГРЭС, ряд потребителей будет отключен от горячей воды, сообщает АО "ПТС".

Ограничения коснутся жителей домов в пределах улиц: Арцыбушевской, Братьев Коростелевых, Льва Толстого, Венцека, Чапаевская, Пионерская, Куйбышева, Крупской, Максима Горького, Волжского проспекта, Лесной, Осипенко, Ново-Садовой, Первомайской, Полевой.

"В ходе опрессовок теплотрассы будут испытаны повышенным давлением теплоносителя. Необходимо соблюдать меры предосторожности: не приближаться к теплосетям надземной прокладки и тепловым камерам, а также не оставлять рядом с энергообъектами автотранспортные средства и прочее имущество", — напоминают сетевики.

Обо всех случаях выхода воды на поверхность или отсутствии крышек люков теплокамер просьба сообщать по телефону "горячей линии" АО "ПТС" 279-65-00 или в круглосуточную приемную http://teplo.energy/.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных нарушений.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4