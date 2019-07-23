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"Идея" объединила бренды "Дятьково" и "Дятьково Кухни"

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сразу два мебельных бренда — "Дятьково" и "Дятьково Кухни" — начали продажи в ТЦ "Идея" на Южном шоссе. Это первый случай, когда бренды открывают объединенный салон в Самаре.

Фото: предоставлено ТЦ "Идея"

Группа компаний, чье производство базируется в городе Дятьково Брянской области, обладает крупной международной розничной сетью. Более 400 фирменных салонов работают в России, Казахстане, Беларуси, Молдове, Азербайджане, Эстонии, Латвии и Литве. Кроме того, бренды "Дятьково" представлены в США и Швейцарии. Разработкой мебели занимается международная команда специалистов из Германии, Италии и России. Автором коллекций, созданных по заказу "Дятьково Кухни", стал итальянский дизайнер Альфредо Дзенджаро, считающий, что современная кухня способна конкурировать с гостиной за звание любимого места отдыха.

Идея "кухня как абсолютный центр дома" прочитывается уже при первом знакомстве с новым для Самары брендом. До недавнего времени в Самаре тремя розничными точками был представлен собственно бренд "Дятьково", только в "Идее" к нему присоединились "Дятьково Кухни". Объединенный салон занял 400 квадратных метров на втором этаже торгового центра.

Интерес "Дятьково" к ТЦ на Южном шоссе объясняется несколькими причинами. "Идея" изначально проектировалась и строилась под мебельный ритейл. В соответствии с этим рассчитывались все технические характеристики — от площади (общая составляет 15 тыс. кв. м) до грузоподъемности лифтов, которая достигает 5 тонн.

Представители "Дятьково" оценивали и перспективы развития территории. "Идея" дислоцируется в непосредственной близости от быстро растущего Южного города, где высока потребность в товарах для дома, а ежедневный дорожный трафик на этом участке Южного шоссе составляет 90 тыс. машин. С ростом жилищного строительства в Куйбышевском районе Самары торговый кластер, включающий "Идею" и стоящий по другую сторону шоссе "Амбар", будет все популярнее у горожан. Всё это и позволило сделать ставку на "двухбрендовый" салон в "Идее".

Как отмечают эксперты мебельного рынка, "плацдарм" на Южном шоссе удобен и для развития продаж за пределами Самары и области. В частности, специализированный торговый центр интересен приезжим из приграничных районов соседнего Казахстана, где нет такого выбора мебельных брендов, а цены часто выше российских. Теперь жители и гости города могут купить мебель в Самаре в просторном ТЦ нового формата "Идея".

 

 

 

 

 

Самара, Южное шоссе, 20

(846)219 35 35

www.idea-samara.ru

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