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В Самаре из-за прорыва трубы затапливает ул. Победы

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром во вторник, 23 июля, в районе дома № 12 по ул. Советской в Самаре, недалеко от пересечения с ул. Победы, произошел прорыв водопровода диаметром 300 мм. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ООО "СКС".

Судя по сообщениям и фотографиям очевидцев в соцсетях, потоки воды текут по проезжей части ул. Победы. Из-за этого осложнилось движение транспорта, а пассажирам трамваев приходиться преодолевать ручьи.

В "СКС" корреспонденту Волга Ньюс пояснили, что сейчас идут согласования и примерно в 10 часов утра на аварийном участке могут начаться земляные работы.

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