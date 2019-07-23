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Преступления Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали конкурсного управляющего компании за вымогательство 2,5 млн рублей

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 18 июля, во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Самарской области с поличным при получении денежных средств в размере 2,5 млн руб. задержан 51-летний житель Самары, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

"Являясь конкурсным управляющим одной из коммерческих компаний города, под угрозой привлечения собственника указанной структуры, а также его родственников к субсидиарной ответственности при процедуре банкротства, вымогал денежные средства за совершение действий, входящих в его служебные полномочия", — пояснили в УФСБ России по Самарской области.

В настоящее время материалы оперативно-розыскной деятельности переданы в СУ СК России по Самарской области для проведения проверки принятия процессуального решения.

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