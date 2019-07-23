Защитник "Крыльев Советов" Агустин Рохель перешел в "Тулузу"

Между футбольными клубами "Крылья Советов" и "Тулуза" официально оформлены все необходимые документы о трансфере защитника самарской команды Агустина Рохеля, сообщает пресс-служба волжан.

Уругвайский защитник прошел медосмотр, подписал контракт с французским клубом сроком на четыре года и присоединился к новым партнерам. По итогам предыдущего сезона в Лиге 1 "Тулуза" заняла 16 место в турнирной таблице.

Напомним, Агустин Рохель перешел в "Крылья Советов" из уругвайского "Насьоналя" в августе 2018 года. Рохель сыграл за самарский клуб 18 матчей.