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Театр Культура

В Самару привезут шоу "Сны спящей красавицы" с Дианой Вишневой в главной роли

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 октября в Самарском театре оперы и балета пройдет премьера шоу "Сны спящей красавицы" (12+) с Дианой Вишневой в главной роли.

Шоу с использованием как классической, так и современной электронной музыки обращается к сюжету "Спящей красавицы". Все интерпретации сказки умалчивают об одном: что снилось заколдованной принцессе за 100 лет очарованного сна. "Сны Спящей красавицы" добавляют новое измерение классической истории. Современные технологии визуального искусства позволяют воплощать метаморфозы образов из снов.

В шоу Sleeping Beauty Dreams соединяются современный танец, классический балет и передовые технологии, в том числе 3D-проекции. Роль принцессы Авроры исполнит прима-балерина Диана Вишнева, партию Принца — голландский артист балета Марайн Радемакер. В работе над "Снами" участвовали дизайнер Тобиас Греммлер, известный сотрудничеством с Bjork, художник по костюмам Барт Хесс (работает с Lady Gaga), хореограф Эдвард Клюг, художник по свету Лорен Форт, EDM-пионеры NOISIA/Thijs de Vlieger, чья музыка звучит в голливудских блокбастерах.

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