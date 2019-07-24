В Тольятти достигнуто соглашение по благоустройству бульвара Гая

23 июля депутат Самарской губернской думы Денис Волков, представители администрации Тольятти и подрядной организации, выполнявшей работы по благоустройству бульвара Гая, пришли к соглашению по восстановлению озеленения бульвара.

Представитель ООО ИК "Траст" рассказал, что все недостатки, выявленные весной 2019 года, были оперативно устранены. На данный момент они полностью согласны с тем, что необходимо заменить неприжившиеся зеленые насаждения. Также уже дополнительно компания проведет засев всех участков, где не взошел газон, при необходимости выровняв все слои почвы. К работе они будут готовы приступить уже в пятницу, 26 июля.

АО "ЭкоСфера", хотя контрактом это предусмотрено не было, до конца летнего сезона берет на себя обязательства по поливу и уходу за всей территории бульвара Гая. Представители администрации пообещали в следующем году включить в контракт дальнейший уход за всеми зелеными насаждениями и газоном бульвара.

Денис Волков добавил, что проект по благоустройству бульвара Гая является одним из первых в городе, сданных по программе комфортной городской среды. Поэтому важно сделать так, чтобы там было максимально комфортно для жителей, чтобы у людей было доверие как к власти, так и к дальнейшим работам по благоустройству.