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ЖКХ и благоустройство Общество

В Тольятти достигнуто соглашение по благоустройству бульвара Гая

ТОЛЬЯТТИ. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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23 июля депутат Самарской губернской думы Денис Волков, представители администрации Тольятти и подрядной организации, выполнявшей работы по благоустройству бульвара Гая, пришли к соглашению по восстановлению озеленения бульвара.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Представитель ООО ИК "Траст" рассказал, что все недостатки, выявленные весной 2019 года, были оперативно устранены. На данный момент они полностью согласны с тем, что необходимо заменить неприжившиеся зеленые насаждения. Также уже дополнительно компания проведет засев всех участков, где не взошел газон, при необходимости выровняв все слои почвы. К работе они будут готовы приступить уже в пятницу, 26 июля.

АО "ЭкоСфера", хотя контрактом это предусмотрено не было, до конца летнего сезона берет на себя обязательства по поливу и уходу за всей территории бульвара Гая. Представители администрации пообещали в следующем году включить в контракт дальнейший уход за всеми зелеными насаждениями и газоном бульвара.

Денис Волков добавил, что проект по благоустройству бульвара Гая является одним из первых в городе, сданных по программе комфортной городской среды. Поэтому важно сделать так, чтобы там было максимально комфортно для жителей, чтобы у людей было доверие как к власти, так и к дальнейшим работам по благоустройству.

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