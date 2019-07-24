Самарский Росприроднадзор с приставкой и.о. возглавил Дмитрий Шинкевич

Исполняющим обязанности руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области стал Дмитрий Шинкевич, сообщили в ведомстве.

Напомним, прежний глава Махмуд-Али Калиматов оставил регион в июне, когда президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Ингушетии. Дмитрий Шинкевич работал в управлении Росприроднадзора заместителем руководителя. До этого он занимал должность начальника отдела государственной экологической экспертизы и нормирования. 9 июля Шинкевич вступил в должность и.о. главы ведомства, сообщили в самарском управлении.