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Самарский Росприроднадзор с приставкой и.о. возглавил Дмитрий Шинкевич

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Исполняющим обязанности руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области стал Дмитрий Шинкевич, сообщили в ведомстве.

Фото: http://82.rpn.gov.ru

Напомним, прежний глава Махмуд-Али Калиматов оставил регион в июне, когда президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Ингушетии.

Дмитрий Шинкевич работал в управлении Росприроднадзора заместителем руководителя. До этого он занимал должность начальника отдела государственной экологической экспертизы и нормирования. 9 июля Шинкевич вступил в должность и.о. главы ведомства, сообщили в самарском управлении.

Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области сейчас находится в стадии реорганизации, его предполагается объединить с ульяновским и оставить новую структуру в Самаре.

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