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Экология Общество

Росрыболовство назвало причину гибели 2,5 тыс. рыб около Климовки

ШИГОНЫ. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Причиной массовой гибели рыбы на Волге около с. Климовка стали сине-зеленые водоросли. Об этом сообщается в ответе Средневолжского ТУ Росрыболовства, проводившего проверку по этому факту.

Из документа, опубликованного в Твиттере, следует, что проверяющие обследовали 30 км берега, но мертвая рыба находилась лишь на участке в 1 км, в основном по берегам заливов.

Всего было обнаружено 2419 рыб, из них 1376 ершей и 1028 окуней, 8 судаков и 7 бершей. Большую часть составляла молодь, которая более требовательная в содержанию кислорода в воде.

"Причиной гибели молоди окуня послужило интенсивное развитие ("цветение") сине-зеленых водорослей из-за повышенной температуры воды и установившейся жаркой штилевой погоды", - указывается в документе.

Напомним, о массовом заморе рыбы около Климовки стало известно 15 июля, после того как очевидец поделился в социальных сетях видео, на котором запечатлено происшествие.

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