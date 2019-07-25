Полузащитник Паул Антон может перейти в "Аль-Хилаль"

28-летний полузащитник самарских "Крыльев Советов" Паул Антон может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, пишет sports.ru.

Главный тренер команды "Аль-Хилаль" Рэзван Луческу лично заинтересован в приглашении соотечественника в команду.

Большую роль в интересе сыграл положительный отзыв, полученный от селекционера юношеской сборной и экс-игрока национальной сборной Румынии Мирела Радои, который отметил целый ряд положительных качеств полузащитника

Ожидается, что зарплата футболиста будет не менее чем 1 млн евро, что более чем в 2 раза превышает его текущий контракт в Самаре.