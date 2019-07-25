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ТЭК Экономика и бизнес

АО "Гипровостокнефть" приглашает на международную конференцию

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Четвертая по счету конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие" пройдет в Самаре 21–22 августа 2019 года.

Уже четвертый год подряд Поволжская платформа профессионального обмена опытом объединяет всех участников процесса проектирования и строительства объектов обустройства нефтегазовых месторождений. Конференция представляет практический интерес для специалистов занятых в нефте- и газодобыче, строительстве и ремонте скважины, транспортировке и хранении углеводородов.

Определены ключевые направления работы и актуальные темы конференции этого года:

Технологии и методы обустройства месторождений нефти

  • Техническое регулирование в области технологической инфраструктуры месторождений нефти
  • Сбор и подготовка нефти с высоким меняющимся газосодержанием
  • Блочно-модульные установки максимальной заводской готовности

Информационное моделирование: Стандартизация. Организация процесса. Технологии. Опыт. Проблемы. Достижения

  • Цифровизация объектов капитального строительства, создание цифровых двойников объектов КС
  • Цифровой инжиниринг от проектирования до строительства и эксплуатации. Платформы. Технологии. Опыт

Управление проектированием объектов капитального строительства

  • Современные методы проектного управления для решения задач цифровой трансформации бизнеса
  • Стоимостной инжиниринг

Впервые на конференции будет организована работа секции "Инжиниринг скважинных операций" с ее ключевыми вопросами:

  • применение современных технологий при строительстве скважин;
  • увеличение проницаемости продуктивных пластов при проведении ГТМ;
  • повышение качества разобщения пластов при проведении РИР;
  • снижение НПВ при ТКРС, сокращение сроков ремонта скважин и др.

В числе подтвержденных участников: АО "Зарубежнефть", ООО "Зарубежнефтестроймонтаж", СП "Вьетсовпетро", ООО "Газпромнефть НТЦ", ООО "Газпромнефть-Развитие", ООО "Иркутская нефтяная компания", ПАО "Гипротюменнефтегаз", АО "ГМС Нефтемаш", АО "ТомскНИПИнефть", ООО "РН-БашНИПИнефть", ООО "Петроинжиниринг", АО "РНГ", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг", ООО "НТП Трубопровод", Schlumberger, Schneider Electric, СSoft, PMSoft, ООО "АСКОН-Самара", ООО "АСКОН Системы проектирования", Ingenix-group, АО "Клинкманн СПб", Samson Russia, ООО "ССТэнергомонтаж", ООО "ТК"ЕВРАЗХолдинг", АО "НПК "КоррЗащита", ОАО "АППИУС-СОФТ", ООО "Интегрированный сервис бурения" и другие добывающие, инжиниринговые и сервисные компании, а так же компании-производители оборудования и материалов.

Материалы, представленные на конференции, публикуются в сборнике докладов, которому присваиваются соответствующие библиотечные индексы (УДК, БКК) и ISBN. Издание будет включено в РИНЦ.

Более подробная информация о конференции доступна на официальном сайте gipvn.ru. Здесь же можно ознакомиться с материалами конференции предыдущих лет.

Подробную информацию о мероприятии также можно получить в организационном комитете:

Прончук Елена Валентиновна +7 (846) 278-53-30
Conf_org@Giprovostokneft.ru

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