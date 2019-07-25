В Тольятти водителей штрафовали из-за ошибок камеры фиксации нарушений ПДД

Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД по Самарской области (ЦАФАП) незаконно штрафовал собственников автомобилей, на которых водители, не нарушая ПДД, проезжали перекресток ул. Дзержинского и пр. Степана Разина в Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил председатель Самарского регионального отделения Межрегионального общественного движения "Комитет по защите прав автомобилистов" Сергей Слюсарев.

Как пояснил Сергей Слюсарев, специальное техническое средство, на основании данных которого выносились постановления о штрафах, было настроено таким образом, что разделяло проезжую часть пр. Степана Разина перед пересечением с ул. Дзержинского на четыре полосы для движения. Фактически же здесь было организовано пять полос с установкой дорожных знаков "Движение по полосам".

В результате у водителей, которые проезжали перекресток прямо, согласно направлению движения по своей полосе, камера фиксировала нарушение ПДД РФ, указывая, что с данного положения можно было только совершать поворот. Выписывались штрафы в 500 рублей.

"Один из водителей, который каждый день проезжает данный перекресток по пути на работу, получил три штрафа за три дня, после чего на работу стал добираться объездными путями, — рассказывает Сергей Слюсарев. — В июне в Автозаводском районном суде рассматривали три жалобы на три постановления о наложении штрафа в отношении данного автомобилиста. В ходе рассмотрения жалобы была запрошена позиция ГИБДД, после чего в суд пришел ответ, что согласно изученных жалоб, все три постановления в отношении автомобилиста были отменены".

По словам Сергея Слюсарева, это не первый случай нарушения прав автомобилистов ЦАФАПом по Самарской области. Например, ранее в Тольятти ЦАФАП выписывал штрафы водителям, которые двигались по Поволжскому шоссе со скоростью более 80 км/ч, установив камеру на фиксацию скорости для населенного пункта. В результате чуть ли не все автомобилисты микрорайона Поволжский и работники заводов по Поволжскому шоссе получили незаконные штрафы.

Также ЦАФАП присылал штрафы водителям, которые поворачивали направо на проспекте Степана Разина в Тольятти с крайней правой полосы, которая была отведена для общественного транспорта. После того как автомобилисты стали поворачивать со второй полосы, ЦАФАП начал присылать штрафы за поворот не с крайней правой полосы.

В Самарском региональном отделении Межрегионального общественного движения "Комитет по защите прав автомобилистов" отмечают, что в результате подобной деятельности ЦАФАП по Самарской области тысячи владельцев автомобилей получили незаконные штрафы.

"При этом сам ЦАФАП начинает разбираться и отменять собственные постановления только в том случае, если владельцами автомобилей подаются жалобы, — разъясняет Сергей Слюсарев. — Основная же часть незаконно привлеченных к ответственности автомобилистов просто оплачивают незаконные штрафы".

"Самарское региональное отделение МРОД "КЗПА" направило обращение к прокурору Самарской области с просьбой дать оценку действиям должностных лиц ЦАФАП по Самарской области и принесении протеста на все постановления, вынесенные в результате неправильной настройки специального технического средства, — сообщил Сергей Слюсарев. — В соответствии с положениями КоАП РФ, вступившие в законную силу постановления по делу об административном правонарушении могут быть опротестованы прокурором. Право принесения протеста принадлежит прокурорам субъектов Российской Федерации и их заместителям".