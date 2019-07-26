АвтоВАЗ в третий раз с начала года поднимет цены

С 1 августа АвтоВАЗ поднимет рекомендованные розничные цены на все модели — на 5–7 тыс. руб., или в среднем на 1%, пишут "Ведомости" со ссылкой на менеджеров трех дилерских компаний. Представитель АвтоВАЗа от комментариев отказался.

Седан Granta, например, в базовой комплектации будет стоить 449,9 тыс. руб. (рост на 1,1%), седан Vesta — 606,9 тыс. руб. (+1,2%), высокий хетчбэк Xray — 614,9 тыс. руб. (+0,8%), написано в новом прайс-листе, разосланном АвтоВАЗом дилерам.

Самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada — седан Vesta Sport — подорожает в базовой версии до 1 021 900 руб. (+0,7%).

Для автомобилей Lada это будет уже третьим с начала года повышением цен. В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели — в среднем на 1%.

Решение поднять цены в августе после недавнего, июльского, повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров. "Негатив от клиентов, конечно, будет — получается какое-то систематическое повышение", — замечает другой дилер, зато это может создать некоторый ажиотаж в последнюю неделю июля. Его коллега из третьей дилерской компании спокоен: удорожание в среднем на 6 тыс. руб. никак не отразится на продажах.

В первом полугодии продажи Lada в России выросли на 3% в годовом сопоставлении и достигли 174 186 шт., а в июне — упали на 2%, продано 30 768 машин, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 2,4 и 3,3% соответственно.

Главной причиной январского повышения цен на автомобили Lada был рост ставки НДС с 18 до 20%, июльского — инфляция. Новое повышение цен АвтоВАЗ называет плановым, говорит один из дилеров: "Но все понимают, что это произойдет из-за удорожания комплектующих". О том же сказали и два других дилера.

Новое повышение, скорее всего, связано с недавней ситуацией вокруг поставок группы "Автокомпонент", предполагают собеседники "Ведомостей". АвтоВАЗ с 3 июля приостановил производство автомобилей на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске. Простой компания объяснила "срывом поставок необходимых комплектующих" компанией "Завод "Автокомпонент" из Нижнего Новгорода (детали из пластика). Выпуск автомобилей возобновился 5 июля.

Видимо, АвтоВАЗ договорился с "Автокомпонентом" о продолжении поставок на условиях повышения закупочных цен, рассуждает один из дилеров. Сам АвтоВАЗ тогда сообщал, что поставки возобновлены "без дополнительных условий". Представитель "Автокомпонента" 25 июля на вопросы "Ведомостей" не ответил.