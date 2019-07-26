16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Застрелил трех косуль, получил три года условно и лишился снегохода Следствие по делу полковника Веры Рабинович завершено Экс-глава минимущества региона Антон Бекин получил два года условно Экс-депутат из Тольятти Довгомеля получил условный срок за мошенничество Коллегия облсуда не увидела нарушений в изменении решения присяжных

Суды Происшествия

В Самарской области оштрафовали инспектора, делавшего липовые освидетельствования цистерн

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати

В Самарской области суд рассмотрел уголовное дело инспектора ФАУ "Российский морской регистр судоходства", которого обвиняли в подлоге. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Инспектор внес в 15 актов периодического освидетельствования цистерн, принадлежащих ООО "КонтейнерРемСервис", ложные сведения об освидетельствовании, хотя фактически оно не проводилось.

В итоге к эксплуатации допустили оборудование, техническое состояние которого не было проверено, что могло привести к авариям

Во время расследования подозреваемый признал вину. В итоге ему назначили судебный штраф.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4