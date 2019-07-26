В Самарской области оштрафовали инспектора, делавшего липовые освидетельствования цистерн

В Самарской области суд рассмотрел уголовное дело инспектора ФАУ "Российский морской регистр судоходства", которого обвиняли в подлоге. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Инспектор внес в 15 актов периодического освидетельствования цистерн, принадлежащих ООО "КонтейнерРемСервис", ложные сведения об освидетельствовании, хотя фактически оно не проводилось.

В итоге к эксплуатации допустили оборудование, техническое состояние которого не было проверено, что могло привести к авариям

Во время расследования подозреваемый признал вину. В итоге ему назначили судебный штраф.