Прокуратура судится с ФКР из-за 21 неотремонтированного дома в Тольятти

Прокуратура Центрального района Тольятти после проверки направила в суд 21 иск к Фонду капремонта. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Ранее прокуратура выяснила, что 21 дом с 2014 г. включен в региональную программу капремонта. Все работы в этих домах должны быть выполнены в 2017–2019 годах. При этом в 2017–2018 гг. и за шесть месяцев 2019 г. фонд капремонта не проводил в зданиях никаких работ. Более того, ФКР до сих пор даже не провел аукционы для подрядчиков.

Иски прокуратуры будет рассматривать Ленинский районный суд Самары 6 и 12 августа.