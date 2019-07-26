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ЖКХ и благоустройство Общество

Прокуратура судится с ФКР из-за 21 неотремонтированного дома в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Центрального района Тольятти после проверки направила в суд 21 иск к Фонду капремонта. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Ранее прокуратура выяснила, что 21 дом с 2014 г. включен в региональную программу капремонта. Все работы в этих домах должны быть выполнены в 2017–2019 годах. При этом в 2017–2018 гг. и за шесть месяцев 2019 г. фонд капремонта не проводил в зданиях никаких работ. Более того, ФКР до сих пор даже не провел аукционы для подрядчиков.

Иски прокуратуры будет рассматривать Ленинский районный суд Самары 6 и 12 августа.

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