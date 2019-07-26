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"Волжские коммунальные системы" могут наказать за обвалившийся на рабочего грунт

ТОЛЬЯТТИ. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Центрального района Тольятти вела проверку по факту несчастного случая на производстве. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Инцидент произошел с сотрудником ООО "Волжские коммунальные системы" 1 июля у дома № 6 в Ученическом переулке в мкр Федоровка. Во время земляных работ обвалился грунт на стенке траншеи, часть пласта земли упала на спину рабочему.

По мнению прокуратуры, причиной случившегося было несоблюдение руководством ООО норм охраны труда.

Директору "Волжских коммунальных систем" П. Едигареву внесли представление об устранении нарушений. Кроме того, материалы проверки направили в Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти областного СУ СК.

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