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В Чапаевске мужчина попал под пассажирский поезд

ЧАПАЕВСК. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 27 июля, в 19:10, на 1056 км КбшЖД, на четвертом пикете ж/д станции Чапаевск пассажирский поезд Оренбург - Москва сбил 51-летнего мужчину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

По данным надзорного ведомства, у пострадавшего было подозрение на черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. С места происшествия его доставили в ЦГБ Чапаевска.

По предварительным данным прокуратуры, мужчина переходил пути перед приближающимся поездом. Надзорное ведомство отмечает, что пешеходный переход находится в 2 м от места столкновения.

По факту случившегося Куйбышевская транспортная прокуратура ведет проверку.

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