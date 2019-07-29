В Самаре потерпевшую от мошенничества пенсионерку выселили из единственного жилья

Гражданская коллегия Самарского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу на решение Советского райсуда в выселении 80-летней Зои Исмагиловой из двухкомнатной квартиры на ул. Мориса Тореза.

Пенсионерка осталась без жилья в результате того, что когда-то подарила жилплощадь детям с условием, что если она их переживет, то дарение будет отменено.

Из-за внутрисемейных дрязг сначала одна половина квартиры была оформлена на постороннего человека. Затем за несколько дней до смерти от тяжелого заболевания сын женился и подарил квадратные метры жене. В результате вдова выкупила остальную половину и выселила экс-свекровь.

Представить Исмагиловой и прокурор выступали на суде против лишения престарелой гражданки жилья, мотивируя тем, что уголовное дело по поводу предсмертного подарка, который родня ответчицы считает мошенничеством, не завершено.

Напомним, полиция несколько раз отказывала в возбуждении уголовного дела по заявлению дочери Исмагиловой, которая мотивировала свои сомнения в законности перехода права собственности на недвижимость тем, что в медкарте умершего брата от 6 февраля 2016 г. указано время посещения медучреждения — 12:00, датировка акта о бракосочетании в тот же день в 12:30 и подача заявления в МФЦ о регистрации дарения половины квартиры — в 14:45. К тому же мужчина последние дни жил на опийных препаратах, что не могло не отразиться на его адекватности.

Одна из адвокатов Исмагиловой, предложившая решить вопрос с полицией за 200 тыс. рублей, сейчас ожидает приговор в Кировском райсуде.

"Только в конце июня после подачи нами в суд заявление на бездействие следователя уголовное дело таки возбудили по статье о мошенничестве, — рассказала изданию дочь Исмагиловой, — и мать признали потерпевшей, так как ей причинен материальный вред в крупном размере".

Уголовное дело № 119013600046001413 в СО Кировского райотдела полиции приняла к производству следователь О. Кулешенко, назначено время проведения следственных действий.