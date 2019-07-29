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ЖКХ и благоустройство Общество

Преображение Крымской площади завершится к концу лета

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Обновление Крымской площади по программе "Формирование комфортной городской среды" завершится к концу лета, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

На сегодня работы по комплексному благоустройству объекта выполнены почти на 70%. Установлен узнаваемый символ полуострова арт-объект Ялтинский маяк, к которому осталось подключить подсветку, также видны очертания еще одной достопримечательности — установлена металлоконструкция Воронцовской ротонды. После того, как подрядчик завершит укладку плиточного покрытия, начнутся работы по установке деревянного каркаса и арт-объект приобретет узнаваемые очертания.

В целом площадь нового плиточного покрытия составит 4 тыс. кв. метров, также проводится уклада рулонного газона с автополивом и масштабные работы по озеленению территории. На Крымской площади запланировано высадить более 250 деревьев и кустарников различных видов, среди них туи, ели, вязы, липы, клен, можжевельник, кизильник. Для комфортного отдыха оборудуют беседки, установят около 30 скамеек, 19 урн.

Кроме того, проводится комплексный ремонт дорог возле Крымской площади в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

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