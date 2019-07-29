В Самаре покажут "Жизель" Акрама Хана

В Самаре 8 августа, в 19:30, в "КиноВертикали" и 25 августа, в 15:00, в "Каро 8 Московский" покажут балет Акрама Хана "Жизель" (16+).

"Жизель" — первый полномасштабный спектакль хореографа Акрама Хана, британца бангладешского происхождения, поставленный по приглашению художественного руководителя Английского национального балета Тамары Рохо. Хан объединил в своем творчестве европейские и восточные черты; считается гуру индийского танца катхак, элементы которого есть в каждом его номере; ставит танцы на стыке двух культур.

Хореограф поставил свою версию "Жизели", переделав и сюжет, и музыку спектакля. Вместо живописной деревни и кладбища — палаточный лагерь и заброшенный завод, в музыке и танце появились восточные мотивы, а пуанты стали атрибутом потустороннего мира.

Получилась яркая, жесткая, агрессивная и в то же время по-восточному мягкая, экзотическая и гипнотизирующая редакция балета.