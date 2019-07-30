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Общество

Девятый "Фестиваль 404" пройдет в Самаре 14-15 сентября

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14-15 сентября в Самаре в девятый раз пройдет легендарный фестиваль интернет-деятелей — 404fest, сообщают организаторы.

В этом году отеле Lotte ждут 1500 участников фестиваля со всей России и ближнего зарубежья.

Среди гостей заявлены губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, основатель "Сноба" и "Коммерсанта" Владимир Яковлев, дизайн-директор Mail.ru Юрий Ветров, PR-директор Яндекс.Такси Владимир Исаев, техлид Microsoft Norway Максим Сальников, репортер The New York Times Иван Нечепуренко, CEO Мегаплана Сергей Козлов, директор "МойСклад" Аскар Рахимбердиев и еще более 60 топовых спикеров.

В два дня насыщенной программы вместились девять тематических секций.

"Доклады без воды и рекламы, знакомства и нетворкинг, незабываемая афтерпати и красочные волжские закаты. Лучшие IT-специалисты и собственники бизнеса соберутся под одной крышей, чтобы поделиться опытом и обсудить развитие индустрии. Дизайн, мобильная и веб-разработка, управление проектами и продуктами, PR и маркетинг, бизнес — вам захочется успеть побывать везде!" - обещают организаторы из IT-компании Mercury Development.

Сейчас активно идет регистрация участников фестиваля, на сайте 404fest.ru можно получить подробную информацию о мероприятии, ознакомиться с планом работы секций, зарегистрироваться, и оплатить участие.

"Всем желающим посетить мероприятие, следует напомнить, что как только будет набрано определенное количество участников, регистрация будет закрыта, поэтому затягивать с заявкой не стоит", - предупреждают организаторы.

Гид потребителя

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